Украина примет участие во встрече глав МИД стран НАТО в Риге

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Украинская сторона примет участие в заседании глав МИД стран — членов НАТО в Риге в конце текущего месяца, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Украина примет участие во встрече глав МИД стран НАТО в Риге
  • РИА Новости

«30 ноября и 1 декабря я приму участие в заседании министров иностранных государств — членов НАТО в Риге», — приводит ТАСС слова Кулебы на брифинге.

По его словам, заседание пройдёт в формате «30 + 2»: НАТО, Украина и Грузия, темой обсуждения будет безопасность в Черноморском регионе.

Он добавил, что поднимет вопрос об обстановке на границе с Россией.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ о том, что в США изучают возможность отправки на Украину военных советников, а также дополнительных вооружений.

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