СБУ провела антитеррористические учения в Луганской области

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Служба безопасности Украины (СБУ) провела антитеррористические учения в Луганской области, сообщила пресс-служба ведомства.
СБУ провела антитеррористические учения в Луганской области
  • Reuters

«СБУ провела антитеррористические учения в районе операции объединённых сил. На этот раз в Старобельском районе Луганской области», — говорится в сообщении.

В ходе учений сотрудники СБУ провели тренировки по освобождению заложников и обезвреживанию взрывных устройств.

Целью мероприятий была подготовка к противодействию потенциальным диверсиям, а также проверка готовности всех субъектов к борьбе с терроризмом.

Ранее в пресс-службе Национальной полиции Украины уведомили о начале учений вследствие миграционного кризиса на границе Белоруссии.

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