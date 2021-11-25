В Белоруссии задержали более 11 тысяч нелегальных мигрантов за год

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В Белоруссии за год задержали более 11,5 тыс. нелегальных мигрантов, порядка 5 тыс. были отправлены за пределы страны.
В Белоруссии задержали более 11 тысяч нелегальных мигрантов за год
  • Reuters
  • © Gleb Garanich

Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на госсекретаря Совета безопасности Белоруссии Александра Вольфовича.

«Только за этот год у нас задержано свыше 11,5 тыс. нелегальных мигрантов», — сказал он.

По его словам, около 5 тыс. мигрантов были отправлены за пределы страны и привлечены к различным видам ответственности.

«Поэтому мы противодействуем этому», — отметил Вольфович.

Ранее Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что открыт для диалога по решению проблем беженцев.

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