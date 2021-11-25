Власти Украины намерены вакцинировать от коронавируса 17 млн граждан до конца года

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В обновлённом меморандуме об экономической и финансовой политике, который Украина заключила с Международным валютным фондом (МВФ) сообщается, что власти страны намерены до конца текущего года привить 17 млн граждан от COVID-19.

«Стремимся вакцинировать по крайней мере 17 млн человек до конца 2021 года», — приводит ТАСС текст документа.

В нём также отмечается, что в стране обеспечен достаточный запас вакцин.

В украинском Министерстве финансов заявили, что «усилия по вакцинации являются ключевыми для поддержки экономического восстановления», так как МВФ отметил низкий уровень вакцинации в Украине как один из рисков для скорейшего восстановления её экономики.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что все жители страны, прошедшие полный курс вакцинации от коронавируса, смогут получить по 1 тыс. гривен (порядка $38).

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