Власти Украины намерены вакцинировать от коронавируса 17 млн граждан до конца года
«Стремимся вакцинировать по крайней мере 17 млн человек до конца 2021 года», — приводит ТАСС текст документа.
В нём также отмечается, что в стране обеспечен достаточный запас вакцин.
В украинском Министерстве финансов заявили, что «усилия по вакцинации являются ключевыми для поддержки экономического восстановления», так как МВФ отметил низкий уровень вакцинации в Украине как один из рисков для скорейшего восстановления её экономики.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что все жители страны, прошедшие полный курс вакцинации от коронавируса, смогут получить по 1 тыс. гривен (порядка $38).