На Украине объявили о планируемых выплатах за полную вакцинацию от COVID-19

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Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что все жители страны, прошедшие полный курс вакцинации от коронавируса, смогут получить по 1 тыс. гривен (порядка $38).

Зеленский в своём видеообращении рассказал, что в ближайшее время заработает инструмент поддержки креативного, спортивного и транспортного секторов экономики.

«Каждый, кто получил две прививки, сможет получить 1 тыс. гривен через приложение «Действие». За эти деньги можно будет купить абонемент в спортзал, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный или выставочный зал, купить билет для путешествий по Украине», — отметил он.

По его словам, программа стартует 19 декабря.

Ранее министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что украинские медики появятся в перечне профессий, представители которых подлежат обязательной вакцинации от коронавируса.

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