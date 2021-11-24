МИД Армении: Лавров и Мирзоян провели телефонный разговор

Министры иностранных дел России и Армении Сергей Лавров и Арарат Мирзоян обсудили по телефону ситуацию на армяно-азербайджанской границе и переговоры по урегулированию в Нагорном Карабахе.

AP

По телефону Мирзоян рассказал Лаврову о ситуации на границе с Азербайджаном. «Глава МИД Армении подчеркнул роль армяно-российских союзнических отношений в контексте усилий, направленных на установление стабильности в регионе», — сообщили в МИД республики. В Сочи 26 ноября пройдут трёхсторонние переговоры президента России Владимира Путина, лидера Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Также Армения и Азербайджан подтвердили готовность провести встречу в рамках саммита «Восточное партнёрство» в декабре в Брюсселе.