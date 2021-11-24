В «Иракских авиалиниях» сообщили о планируемом эвакуационном рейсе из Минска 25 ноября
- Reuters
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя перевозчика.
«Сейчас планируем. Сколько человек поднимется на борт, пока сказать не могу, эту информацию лучше уточнить утром», — заявили в авиакомпании.
Также в компании сообщили, что в том случае, если всё пойдёт по плану, самолёт вылетит в Багдад около 14:30.
Отмечается, что рейс из Багдада в Минск прибудет в 12:45.
20 ноября стало известно, что около 60 мигрантов, находящихся в логистическом центре «Брузги» на белорусско-польской границе, выразили желание вернуться в Ирак.