В «Иракских авиалиниях» сообщили о планируемом эвакуационном рейсе из Минска 25 ноября

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Авиакомпания «Иракские авиалинии» планирует 25 ноября выполнить эвакуационный рейс из Минска, при этом точного числа пассажиров пока нет.
В «Иракских авиалиниях» сообщили о планируемом эвакуационном рейсе из Минска 25 ноября
  • Reuters

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя перевозчика.

«Сейчас планируем. Сколько человек поднимется на борт, пока сказать не могу, эту информацию лучше уточнить утром», — заявили в авиакомпании.

Также в компании сообщили, что в том случае, если всё пойдёт по плану, самолёт вылетит в Багдад около 14:30.

Отмечается, что рейс из Багдада в Минск прибудет в 12:45.

20 ноября стало известно, что около 60 мигрантов, находящихся в логистическом центре «Брузги» на белорусско-польской границе, выразили желание вернуться в Ирак.

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