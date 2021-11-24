В «Иракских авиалиниях» сообщили о планируемом эвакуационном рейсе из Минска 25 ноября

Авиакомпания «Иракские авиалинии» планирует 25 ноября выполнить эвакуационный рейс из Минска, при этом точного числа пассажиров пока нет.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя перевозчика.

«Сейчас планируем. Сколько человек поднимется на борт, пока сказать не могу, эту информацию лучше уточнить утром», — заявили в авиакомпании.

Также в компании сообщили, что в том случае, если всё пойдёт по плану, самолёт вылетит в Багдад около 14:30.

Отмечается, что рейс из Багдада в Минск прибудет в 12:45.

20 ноября стало известно, что около 60 мигрантов, находящихся в логистическом центре «Брузги» на белорусско-польской границе, выразили желание вернуться в Ирак.