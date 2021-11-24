Нацбанк Казахстана опроверг сообщения о дефиците долларов в обменниках

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Заместитель председателя Национального банка Казахстана Алия Молдабекова заявила, что нехватки наличной иностранной валюты в обменных пунктах Казахстана нет.

«Увеличение спроса привело к увеличению разницы (спреда) между курсами валют на бирже и курсами валют в обменных пунктах, но отмечу, что нехватки наличных долларов не наблюдается. Объёмы продаж обменникам и курс продажи банки устанавливают самостоятельно», — приводит РИА Новости её слова.

Она отметила, что в условиях рыночного курсообразования, повышенный спрос и ограниченное предложение ведет не к дефициту иностранной валюты, а к ослаблению курса тенге до уровня, который этот спрос и предложение балансирует.

Ранее в Стамбуле и Анкаре после обвала турецкой лиры прошли акции протеста.

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