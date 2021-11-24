Премьер Грузии заявил, что для встречи с руководством России нужна подготовка

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в интервью грузинскому Первому каналу заявил, что встреча с российским руководством на высшем уровне требует тщательной подготовки.

Он отметил, что у Грузии и России нет «прямого контакта по политическим вопросам».

По его словам, «формат Абашидзе — Карасина» подразумевает рассмотрение торгово-экономических и культурных отношений.

«Думаю, что для попытки организации такого прямого контакта нужно хорошо осмыслить, хорошо подготовить, это должно быть ориентировано на реальные результаты», — сказал Гарибашвили.

В ноябре 2020 года в МИД России сообщили, что российский сенатор Григорий Карасин провёл встречу в формате видеоконференции со специальным представителем премьера Грузии Зурабом Абашидзе с участием представителей МИД и министерств транспорта двух государств.