Премьер Грузии заявил, что для встречи с руководством России нужна подготовка

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Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в интервью грузинскому Первому каналу заявил, что встреча с российским руководством на высшем уровне требует тщательной подготовки.

Он отметил, что у Грузии и России нет «прямого контакта по политическим вопросам».

По его словам, «формат Абашидзе — Карасина» подразумевает рассмотрение торгово-экономических и культурных отношений.

 «Думаю, что для попытки организации такого прямого контакта нужно хорошо осмыслить, хорошо подготовить, это должно быть ориентировано на реальные результаты», — сказал Гарибашвили.

В ноябре 2020 года в МИД России сообщили, что российский сенатор Григорий Карасин провёл встречу в формате видеоконференции со специальным представителем премьера Грузии Зурабом Абашидзе с участием представителей МИД и министерств транспорта двух государств.

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