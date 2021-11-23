Пашинян заявил, что ценит вклад России в демаркацию армяно-азербайджанской границы
- AP
«Я хочу высоко оценить усилия президента России, МИД и Минобороны России в вопросе демаркации и делимитации границы между Арменией и Азербайджаном», — цитирует Пашиняна ТАСС.
Он подчеркнул, что Армения заинтересована в скорейшем решении этого вопроса.
Ранее стало известно, что Пашинян провёл телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
В ходе разговора Пашинян выразил признательность за активные посреднические усилия России.