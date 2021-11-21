Путин и Пашинян провели телефонный разговор

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин и армянский премьер-министр Никол Пашинян провели телефонный разговор, стороны обсудили реализацию трёхсторонних договорённостей по Нагорному Карабаху. Премьер Армении выразил признательность за активные посреднические усилия России, сообщили в Кремле.
Путин и Пашинян провели телефонный разговор
  • РИА Новости

«Продолжено обсуждение ситуации в регионе и мер, предпринимаемых в целях её стабилизации, — в контексте реализации трёхсторонних договорённостей по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Никол Пашинян выразил признательность за активные посреднические усилия России», — сообщила кремлёвская пресс-служба.

Стороны условились о дальнейших контактах.

Как ранее отмечали в Москве, российская сторона продолжит посредничество в урегулировании конфликта между Арменией и Азербайджаном.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить