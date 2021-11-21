Путин и Пашинян провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин и армянский премьер-министр Никол Пашинян провели телефонный разговор, стороны обсудили реализацию трёхсторонних договорённостей по Нагорному Карабаху. Премьер Армении выразил признательность за активные посреднические усилия России, сообщили в Кремле.

«Продолжено обсуждение ситуации в регионе и мер, предпринимаемых в целях её стабилизации, — в контексте реализации трёхсторонних договорённостей по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Никол Пашинян выразил признательность за активные посреднические усилия России», — сообщила кремлёвская пресс-служба.

Стороны условились о дальнейших контактах.

Как ранее отмечали в Москве, российская сторона продолжит посредничество в урегулировании конфликта между Арменией и Азербайджаном.