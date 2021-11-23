Пашинян заявил об окончательных договорённостях о встречах с Алиевым в Сочи и Брюсселе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе пресс-конференции рассказал об окончательных договорённостях по встречам с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Сочи и Брюсселе.

«Да, есть окончательная договорённость. Мы встретимся 26 ноября в Сочи и 15 декабря в Брюсселе», — приводит его слова РИА Новости.

Пашинян подчеркнул, что Армения готова к проведению переговоров с Азербайджаном в формате Минской группы ОБСЕ.

В Сочи 26 ноября пройдут трёхсторонние переговоры президента России Владимира Путина, лидера Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Также Армения и Азербайджан подтвердили готовность провести встречу в рамках саммита «Восточное партнёрство» в декабре в Брюсселе.