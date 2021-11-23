Таджикистан с 2022 года введёт односторонний безвизовый режим для 52 стран

Таджикистан с 1 января 2022 года вводит односторонний безвизовый режим для граждан из 52 стран. Об этом сообщается на сайте посольства Таджикистана в России.

«В соответствии с новым постановлением правительства Республики Таджикистан с 1 января 2022 года будет введён односторонний безвизовый режим для въезда в республику гражданам 52 стран мира», — говорится в сообщении.

В частности, в списке стран находятся Франция, Германия, США, Италия, Австрия, Турция, Саудовская Аравия, Япония.

Для граждан из этих стран максимальный срок пребывания на территории Таджикистана составит 30 дней.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков анонсировал консультации России с США по визовым вопросам.