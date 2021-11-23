В украинском «Энергоатоме» объяснили сбой в работе сайта
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«Технические проблемы возникли в результате внутреннего программного сбоя, причина которого выясняется», — говорится в сообщении на сайте компании.
В компании отвергли версию о внешнем вмешательстве.
Ранее сообщалось, что сайт украинской компании «Энергоатом» подвергся атаке после подписания соглашения о сотрудничестве с американской компанией Westinghouse, которое предусматривает строительство двух энергоблоков на Хмельницкой АЭС.