Сайт украинского «Энергоатома» подвергся атакам после подписания соглашения с Westinghouse

Сайт украинской компании «Энергоатом» подвергся атаке после подписания соглашения о сотрудничестве с американской компанией Westinghouse, которое предусматривает строительство двух энергоблоков на Хмельницкой АЭС.

«Сегодня официальный сайт «Энергоатома» атаковали хакеры, с тех пор нет доступа к публикациям пресс-центра за всё время работы компании. Это произошло, как только были подписаны исторические соглашения между госпредприятием «НАЭК «Энергоатом» и американской компанией Westinghouse», — сообщила пресс-служба украинской компании.

Как сообщает «Укринформ», 22 ноября «Энергоатом» и Westinghouse договорились о совместном окончании строительства двух энергоблоков Хмельницкой АЭС.

Соглашение подписали врио президента «Энергоатома» Пётр Котин и генеральный директор Westinghouse Патрик Фрагман. Американская компания должна будет достроить третий и четвёртый энергоблоки станции.

ТАСС со ссылкой на Котина уточняет, что стоимость одного блока составляет около $5 млрд, а срок строительства — около пяти лет.

Проект будет финансироваться за счёт кредитных средств Экспортно-импортного банка США. В основу реализации проекта ляжет американская технология ядерного реактора АР-1000.

Меморандум между «Энергоатомом» и Westinghouse Electric в конце августа подписал президент Украины Владимир Зеленский.