Украина подписала с Westinghouse меморандум о строительстве энергоблока на Хмельницкой АЭС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подписании меморандума между украинской НАЭК «Энергоатом» и американской компанией Westinghouse Electric о строительстве нового энергоблока на Хмельницкой АЭС.

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Twitter.

«Приветствую подписание меморандума между НАЭК «Энергоатом» и Westinghouse Electric о совместном строительстве энергоблока Хмельницкой АЭС в качестве пилотного проекта и ещё четырёх блоков по их технологии в будущем. Общая стоимость проекта — до $30 млрд», — указал он.

Ранее компания «Укрэнерго» заявила о критической ситуации с запасом угля на украинских ТЭС.