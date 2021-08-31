Украина подписала с Westinghouse меморандум о строительстве энергоблока на Хмельницкой АЭС
- © Reuters
Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Twitter.
«Приветствую подписание меморандума между НАЭК «Энергоатом» и Westinghouse Electric о совместном строительстве энергоблока Хмельницкой АЭС в качестве пилотного проекта и ещё четырёх блоков по их технологии в будущем. Общая стоимость проекта — до $30 млрд», — указал он.
Ранее компания «Укрэнерго» заявила о критической ситуации с запасом угля на украинских ТЭС.