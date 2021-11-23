Патрушев заявил, что Россия и Белоруссия продолжат адекватно реагировать на провокации
- Reuters
«Совместно с Минском мы продолжим адекватно реагировать на провокации, в том числе и военные, возле границ Союзного государства», — заявил он в интервью изданию «Аргументы и факты».
По словам Патрушева, Белоруссия — ближайший союзник и стратегический партнёр России.
«Попытки вбить клин заранее обречены на провал», — добавил он.
Ранее замглавы МИД России Александр Панкин заявил, что Москва готова оказать помощь Минску в случае усиления санкций со стороны Евросоюза.