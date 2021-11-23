Депутат Картаполов заявил, что стремления США помочь Украине ведут её к пропасти

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов прокомментировал сообщения СМИ о том, что в США изучают возможность отправки на Украину военных советников, а также дополнительных вооружений.

«Все стремления США помочь Украине ведут её к пропасти», — цитирует Интерфакс Картаполова.

Депутат предложил вспомнить, «чем завершилась американская авантюра в Афганистане».

«Не придётся ли потом украинцам цепляться за улетающие американские самолёты и вертолёты? А когда наступит час, рядом уже не будет этих советчиков и помощников», — добавил он.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что в администрации президента США Джо Байдена изучают возможность отправки на Украину военных советников, а также дополнительных вооружений, в том числе ПЗРК Stinger, из-за опасений «вторжения России».