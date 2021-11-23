Украина направит транш МВФ на поддержание финансовой системы и борьбу с COVID-19
- Reuters
«Средства МВФ будут направлены на поддержание стабильности финансовой системы и борьбу с последствиями COVID-19», — приводит его слова пресс-служба правительства.
Шмыгаль также добавил, что положительная оценка международных партнёров демонстрирует успешное движение Украины в реализации реформ.
Ранее исполнительный совет МВФ одобрил предоставление Украине резервного займа в размере почти $700 млн в рамках завершившегося первого обзора украинской экономики.