Украина направит транш МВФ на поддержание финансовой системы и борьбу с COVID-19

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинские власти направят полученные от Международного валютного фонда (МВФ) деньги на поддержание финансовой системы страны и борьбу с COVID-19.

«Средства МВФ будут направлены на поддержание стабильности финансовой системы и борьбу с последствиями COVID-19», — приводит его слова пресс-служба правительства.

Шмыгаль также добавил, что положительная оценка международных партнёров демонстрирует успешное движение Украины в реализации реформ.

Ранее исполнительный совет МВФ одобрил предоставление Украине резервного займа в размере почти $700 млн в рамках завершившегося первого обзора украинской экономики.