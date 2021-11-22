МВД Молдавии получит доступ к базам данных ФБР

Министерство внутренних дел Молдавии подпишет с Федеральным бюро расследований США соглашение, после которого ведомство сможет получить доступ к базам данных ФБР. Об этом заявила глава МВД республики Анна Ревенко.

Министр представила результаты визита делегации МВД в США.

«Этот визит состоялся в контексте молдавско-американского стратегического партнёрства, он включал встречу с Федеральным бюро расследований (ФБР), после которой ФБР и Министерство внутренних дел договорились заключить официальное соглашение об обмене биометрическими данными в рамках «Глобального обмена биометрическими и другими идентификационными данными», — приводит её слова ТАСС.

Соглашение предоставит возможность выполнить поиск в базе данных ФБР, где содержится почти 80 млн записей.

Ранее в ноябре стало известно, что Госдепартамент США намерен выделить более $3 млн на программы по «развитию» средств массовой информации и «просвещению» гражданского общества в Молдавии.

RT ознакомился с соответствующим документом.