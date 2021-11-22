Лукашенко: вопрос о едином президенте Союзного государства не обсуждался

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не обсуждал со своим российским коллегой Владимиром Путиным вопрос о введении поста единого главы Союзного государства.
Лукашенко: вопрос о едином президенте Союзного государства не обсуждался
  • © Виктор Толочко

«Вопрос «один президент», «два президента»... Мы никогда с Путиным, клянусь вам, этот вопрос не обсуждали. Никогда. Потому что такого вопроса в повестке дня не стоит», — сказал белорусский лидер, фрагмент его заявления приводит БЕЛТА.

Российский премьер-министр Михаил Мишустин ранее сообщил, что Россия начала реализацию решений, принятых на заседании Высшего Государственного совета Союзного государства.

4 ноября Путин и Лукашенко подписали интеграционный декрет, утверждающий союзные программы двух стран.

Государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев, говоря о союзных программах двух стран, отметил, что «это не просто 28 направлений, это куда больше направлений, которые формируют новые качества ради сближения и умножения потенциалов национальной экономики».

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