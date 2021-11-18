Мишустин сообщил о начале реализации союзных программ России и Белоруссии

Российский премьер Михаил Мишустин, открывая двустороннюю встречу с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко, заявил, что Россия приступила к реализации решений, принятых на заседании Высшего государственного совета Союзного государства 4 ноября.

Он напомнил, что в ходе заседания Высшего государственного совета Союзного государства 4 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко и российский лидер Владимир Путин «утвердили основные направления реализации положений Договора о союзе и 28 союзных программ».

«Задача правительств (и общего Союзного государства, и возглавляемых нами), задача наших правительств — обеспечить своевременное исполнение всех решений, которые были приняты нашими лидерами. Собственно говоря, мы уже приступили к их реализации», — цитирует РИА Новости Мишустина.

Ранее президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко утвердили Военную доктрину Союзного государства.

4 ноября Путин и Лукашенко подписали интеграционный декрет, утверждающий союзные программы двух стран.