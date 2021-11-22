Лукашенко заявил о нежелании обострять отношения с Польшей

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Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что белорусские власти не хотят обострять отношения с Польшей на фоне миграционного кризиса. Об этом сообщает БЕЛТА.
Лукашенко заявил о нежелании обострять отношения с Польшей
  • РИА Новости

«Надо в этом плане достучаться до поляков, до каждого поляка, и показать им, что мы не варвары, мы не хотим противостояния», — сказал белорусский лидер.

По его словам, в Белоруссии понимают, что если «перегнуть палку», то «войны не избежать». Лукашенко отметил, что «это будет катастрофой».

«Не хотим никакого обострения», — сказал он.

Также он заявил, что Белоруссия будет защищать беженцев, оказавшихся в кризисной ситуации.

Ранее Лукашенко выступил с предупреждением в адрес «диких польских политиков» о последствиях их угроз в отношении Минска.

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