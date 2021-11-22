Delfi: в Литве задержали двух украинцев за перевозку нелегальных мигрантов

В Литве задержали двоих граждан Украины по подозрению в перевозке нелегальных мигрантов. Об этом сообщает Delfi.

В сообщении говорится, что одного нарушителя задержали в Шальчининкском районе, а другого — в Вилкавишкском.

Отмечается, что в обоих случаях украинцы перевозили по семь нелегальных мигрантов на автомобилях с польскими номерами.

По информации портала, после задержания водителей «мигранты провели ночь на заставах».

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что мигранты из Афганистана направляются в страны Евросоюза в том числе через Украину, но Запад об этом молчит.