Delfi: в Литве задержали двух украинцев за перевозку нелегальных мигрантов
- globallookpress.com
В сообщении говорится, что одного нарушителя задержали в Шальчининкском районе, а другого — в Вилкавишкском.
Отмечается, что в обоих случаях украинцы перевозили по семь нелегальных мигрантов на автомобилях с польскими номерами.
По информации портала, после задержания водителей «мигранты провели ночь на заставах».
Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что мигранты из Афганистана направляются в страны Евросоюза в том числе через Украину, но Запад об этом молчит.