Прокуратура Минска направила в суд дело в отношении 21-летнего россиянина

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Минская прокуратура направила в городской суд дело в отношении 21-летнего россиянина, размещавшего в Telegram-чате голосовые сообщения. По версии следствия, он делал это «с целью нагнетания напряжённости и конфликтности в обществе».
Прокуратура Минска направила в суд дело в отношении 21-летнего россиянина
  • РИА Новости

Россиянину инкриминируют «разжигание группой лиц социальной вражды и розни по признаку социальной принадлежности, повлёкших иные тяжкие последствия», а также «призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь», совершённые с использованием интернета.

«Согласно материалам дела, Д. с 19 января по 21 мая 2021 года с помощью компьютерной техники в одном из Telegram-чатов с целью нагнетания напряжённости и конфликтности в обществе и государстве разместил не менее 55 озвученных им голосовых сообщений побудительного характера», — заявили в прокуратуре.

В сообщении говорится, что обвиняемый «формировал отрицательный образ представителей власти и неприязнь к ним», а также «склонял граждан к запланированным противоправным действиям».

Также в прокуратуре заявили, что россиянин «призывал к захвату государственной власти, насильственному изменению конституционного строя, возникновению массовых беспорядков с насилием в отношении представителей власти».

В мае в Минске задержали российскую гражданку Софью Сапегу.

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