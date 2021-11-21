Кулеба: во внешней политике Украина не проситель, а партнёр
- Reuters
С таким видеообращением он выступил в своём Facebook.
«Когда я смотрю на то, что происходит в России и Белоруссии, я чувствую благодарность за то, что у нас на Украине была революция достоинства и что она победила», — сказал украинский министр. Его слова приводит РИА Новости.
Кулеба добавил, что Киев укрепил отношения со стратегическими партнёрами.
«Во внешней политике Украина стала партнёром, а не просителем или младшей сестрой», — отметил министр.
В сентябре глава МИД России Сергей Лавров выразил мнение, что у украинских властей вошло в привычку «что-нибудь обязательно клянчить у Запада». Он добавил, что это недостойно украинского народа.