Кулеба: во внешней политике Украина не проситель, а партнёр

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В своей внешней политике Украина является партнёром, а не просителем, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. По случаю Дня достоинства и свободы он рассказал, что страна вернулась в «семью народов Европы», к которой «всегда исторически принадлежала».
Кулеба: во внешней политике Украина не проситель, а партнёр
  • Reuters

С таким видеообращением он выступил в своём Facebook.

«Когда я смотрю на то, что происходит в России и Белоруссии, я чувствую благодарность за то, что у нас на Украине была революция достоинства и что она победила», — сказал украинский министр. Его слова приводит РИА Новости.

Кулеба добавил, что Киев укрепил отношения со стратегическими партнёрами.

«Во внешней политике Украина стала партнёром, а не просителем или младшей сестрой», — отметил министр.

В сентябре глава МИД России Сергей Лавров выразил мнение, что у украинских властей вошло в привычку «что-нибудь обязательно клянчить у Запада». Он добавил, что это недостойно украинского народа.

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