Арестованного экс-премьера Киргизии отпустили под подписку о невыезде

Бывшего премьер-министра Киргизии Джоомарта Оторбаева, арестованного по подозрению в коррупции, отпустили под подписку о невыезде.

«Ходатайство старшего прокурора управления Генеральной прокуратуры Киргизии удовлетворено, и подозреваемому Джоомарту Оторбаеву ранее применённая мера пресечения в виде заключения под стражу изменена на меру пресечения в виде подписки о невыезде», — приводит Интерфакс сообщение Первомайского районного суда Бишкека.

Ранее сообщалось об аресте Джоомарта Оторбаева по делу о коррупции при разработке месторождения Кумтор.

В августе в рамках уголовного дела, связанного с проектом, арестовали бывшего премьер-министра Киргизии Темира Сариева.