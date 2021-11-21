Арестованного экс-премьера Киргизии отпустили под подписку о невыезде
«Ходатайство старшего прокурора управления Генеральной прокуратуры Киргизии удовлетворено, и подозреваемому Джоомарту Оторбаеву ранее применённая мера пресечения в виде заключения под стражу изменена на меру пресечения в виде подписки о невыезде», — приводит Интерфакс сообщение Первомайского районного суда Бишкека.
Ранее сообщалось об аресте Джоомарта Оторбаева по делу о коррупции при разработке месторождения Кумтор.
В августе в рамках уголовного дела, связанного с проектом, арестовали бывшего премьер-министра Киргизии Темира Сариева.