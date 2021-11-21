Арестованного экс-премьера Киргизии отпустили под подписку о невыезде

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Бывшего премьер-министра Киргизии Джоомарта Оторбаева, арестованного по подозрению в коррупции, отпустили под подписку о невыезде.

«Ходатайство старшего прокурора управления Генеральной прокуратуры Киргизии удовлетворено, и подозреваемому Джоомарту Оторбаеву ранее применённая мера пресечения в виде заключения под стражу изменена на меру пресечения в виде подписки о невыезде», — приводит Интерфакс сообщение Первомайского районного суда Бишкека.

Ранее сообщалось об аресте Джоомарта Оторбаева по делу о коррупции при разработке месторождения Кумтор.

В августе в рамках уголовного дела, связанного с проектом, арестовали бывшего премьер-министра Киргизии Темира Сариева.

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