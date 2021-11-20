Политолог Бальбек счёл популизмом слова Резникова об «игре в шахматы с Западом»

Политолог Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT заявление министра обороны Украины Алексея Резникова о том, что президент России Владимир Путин «играет с Западом в шахматы».

«Не ждал других заявлений от нового министра обороны Украины. На эту должность в Киеве назначают не профессионалов, а популистов. Очередная блажь про российскую «угрозу», про готовность драться за коллективный Запад, про коварство русских», — отметил Бальбек.

По его словам, обязанность нынешнего украинского министра обороны заключается в том, чтобы «выпячивать себя как защитника свободы».

«Мы слышим лишь клерка, который мнит себя стратегом», — заключил Бальбек.

Ранее Резников заявил, что Владимир Путин «играет с Западом в шахматы», перемещая вооружённые силы в пределах российских границ.

По его мнению, президент России «испытывает единство Европейского союза» и «единство союзников по НАТО».