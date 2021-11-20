Политолог Бальбек счёл популизмом слова Резникова об «игре в шахматы с Западом»
- © Yuliia Ovsiannikova Ukrinform / Keystone Press Agency
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«Не ждал других заявлений от нового министра обороны Украины. На эту должность в Киеве назначают не профессионалов, а популистов. Очередная блажь про российскую «угрозу», про готовность драться за коллективный Запад, про коварство русских», — отметил Бальбек.
По его словам, обязанность нынешнего украинского министра обороны заключается в том, чтобы «выпячивать себя как защитника свободы».
«Мы слышим лишь клерка, который мнит себя стратегом», — заключил Бальбек.
Ранее Резников заявил, что Владимир Путин «играет с Западом в шахматы», перемещая вооружённые силы в пределах российских границ.
По его мнению, президент России «испытывает единство Европейского союза» и «единство союзников по НАТО».