В Белоруссию прибыла миссия ВОЗ для поддержки в вопросах помощи беженцам

В Белоруссию прибыла миссия Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), чтобы оказать поддержку в вопросах организации медпомощи беженцам.

Делегацию возглавляет директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге. Он присоединится к работе 22 ноября.

Министр здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич уже встретился с иностранными коллегами. Он напомнил, что одна из миссий ВОЗ прибыла в республику в самом начале пандемии, когда эксперты приезжали и оценивали комплекс антикоронавирусных мер.

«Нулевой пациент с коронавирусом в стране появился в феврале 2020-го, а мы начали работать с ВОЗ в ноябре — декабре 2019-го. Выработанный план борьбы с COVID-19 был во многом связан с рекомендациями специалистов ВОЗ», — цитирует министра РИА Новости.

Ранее стало известно, что Международная организация по миграции ООН направит гуманитарную помощь в центр «Брузги» на белорусско-польской границе на следующей неделе.