Путин и Мирзиёев выступили за мирное урегулирование конфликтов из-за ИКТ
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- РИА Новости
Совместное заявление президентов опубликовано на сайте Кремля.
«Президент Российской Федерации и президент Республики Узбекистан выступают за предотвращение и мирное урегулирование межгосударственных конфликтов, которые могут возникнуть вследствие деструктивного и противоправного использования информационно-коммуникационных технологий», — говорится в сообщении.
Ранее Путин на встрече в Москве с Мирзиёевым рассказал о товарообороте между Россией и Узбекистаном.