Путин и Мирзиёев выступили за мирное урегулирование конфликтов из-за ИКТ

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Российский лидер Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступают за предотвращение и мирное урегулирование межгосударственных конфликтов, которые могут возникнуть вследствие деструктивного и противоправного использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).
Путин и Мирзиёев выступили за мирное урегулирование конфликтов из-за ИКТ
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

Совместное заявление президентов опубликовано на сайте Кремля.

«Президент Российской Федерации и президент Республики Узбекистан выступают за предотвращение и мирное урегулирование межгосударственных конфликтов, которые могут возникнуть вследствие деструктивного и противоправного использования информационно-коммуникационных технологий», — говорится в сообщении.

Ранее Путин на встрече в Москве с Мирзиёевым рассказал о товарообороте между Россией и Узбекистаном.

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