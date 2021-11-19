Путин и Мирзиёев выступили за мирное урегулирование конфликтов из-за ИКТ

Российский лидер Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступают за предотвращение и мирное урегулирование межгосударственных конфликтов, которые могут возникнуть вследствие деструктивного и противоправного использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).

Совместное заявление президентов опубликовано на сайте Кремля.

«Президент Российской Федерации и президент Республики Узбекистан выступают за предотвращение и мирное урегулирование межгосударственных конфликтов, которые могут возникнуть вследствие деструктивного и противоправного использования информационно-коммуникационных технологий», — говорится в сообщении.

Ранее Путин на встрече в Москве с Мирзиёевым рассказал о товарообороте между Россией и Узбекистаном.