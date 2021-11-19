В Белоруссии заявили о нежелании Польши обсуждать миграционный кризис

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что польская сторона не желает обсуждать с Минском миграционный конфликт на общей границе.

«Считаем, что мы должны всё-таки перейти к консультациям и разговору на эту тему. И мы предлагаем польской стороне это сделать, но пока не видим с той стороны желания», — приводит БЕЛТА его слова.

Хренин добавил, что польский Минобороны голословно обвиняет белорусских военных в участии в этом кризисе и якобы в управлении им.

Ранее Минздрав Белоруссии увеличил до двух число дежурных бригад скорой помощи в логистическом центре у границы с Польшей из-за роста обращений размещённых там беженцев.