В Белоруссии заявили о нежелании Польши обсуждать миграционный кризис

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Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что польская сторона не желает обсуждать с Минском миграционный конфликт на общей границе.
В Белоруссии заявили о нежелании Польши обсуждать миграционный кризис
  • AP

«Считаем, что мы должны всё-таки перейти к консультациям и разговору на эту тему. И мы предлагаем польской стороне это сделать, но пока не видим с той стороны желания», — приводит БЕЛТА его слова.

Хренин добавил, что польский Минобороны голословно обвиняет белорусских военных в участии в этом кризисе и якобы в управлении им.

Ранее Минздрав Белоруссии увеличил до двух число дежурных бригад скорой помощи в логистическом центре у границы с Польшей из-за роста обращений размещённых там беженцев.

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