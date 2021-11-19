В Белоруссии намерены возобновить работу закрытого КПП на границе Польши

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В пресс-службе Пограничной стражи Польши заявили, что белорусские пограничники проинформировали польскую сторону о намерении возобновить работу КПП по причине того, что там больше нет мигрантов.
В Белоруссии намерены возобновить работу закрытого КПП на границе Польши
  • AP

«Белорусская сторона намерена возобновить движение на пограничном переходе «Брузги — Кузница», — сообщает пресс-служба.

Белорусские пограничники подчеркнули, что «там больше нет людей, которые могли бы представлять угрозу для польских служб».

Кроме того, председатель Государственного пограничного комитета Белоруссии Анатолий Лаппо отметил, что большинство иностранцев размещены в транспортно-логистическом центре «Брузги», а остальные вылетели 18 ноября эвакуационным рейсом из Минска в Ирак.

По его словам, сотрудники пограничной Белоруссии принимают все необходимые меры для урегулирования ситуации с мигрантами в районе пункта пропуска «Брузги — Кузница».

Ранее сообщалось, что беженцы начали разбивать палатки у белорусского КПП «Брузги» на границе с Польшей.

Отмечалось, что около закрытого КПП на границе Польши собрались порядка 3,5 тысячи мигрантов.

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