Премьер Белоруссии заявил, что в Минске «не рефлексируют» на тему новых санкций
- AP
«Уже, наверное, со счёта начинаем сбиваться, какой по счёту этот пакет санкций, но мы на эту тему не рефлексируем», — цитирует его БЕЛТА.
Он отметил, что в Белоруссии постоянно ведётся работа по перестройке экономики с учётом складывающихся рисков и «нелегитимных ограничений».
Также Головченко заявил, что интеграция страны в ЕАЭС позволяет практически свести к нулю эффект от западных санкций.
Главы МИД стран Евросоюза согласовали введение пятого пакета санкций в отношении Белоруссии.