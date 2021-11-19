Премьер Белоруссии заявил, что в Минске «не рефлексируют» на тему новых санкций

Глава белорусского правительства Роман Головченко, комментируя подготовленный в ЕС новый пакет санкций, заявил, что в Минске «не рефлексируют» на эту тему.

«Уже, наверное, со счёта начинаем сбиваться, какой по счёту этот пакет санкций, но мы на эту тему не рефлексируем», — цитирует его БЕЛТА.

Он отметил, что в Белоруссии постоянно ведётся работа по перестройке экономики с учётом складывающихся рисков и «нелегитимных ограничений».

Также Головченко заявил, что интеграция страны в ЕАЭС позволяет практически свести к нулю эффект от западных санкций.

Главы МИД стран Евросоюза согласовали введение пятого пакета санкций в отношении Белоруссии.