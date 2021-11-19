Премьер Белоруссии заявил, что проинформировал коллег по ЕАЭС о ситуации с мигрантами

Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что проинформировал коллег по ЕАЭС о ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе. Об этом информирует ТАСС.

AP