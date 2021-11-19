Премьер Белоруссии заявил, что проинформировал коллег по ЕАЭС о ситуации с мигрантами

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Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что проинформировал коллег по ЕАЭС о ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе. Об этом информирует ТАСС.
Премьер Белоруссии заявил, что проинформировал коллег по ЕАЭС о ситуации с мигрантами
  • AP

«Проинформировал коллег о ситуации на белорусско-польской границе», — сообщил Головченко.

Премьер заявил, что «вопрос достаточно живой, вызывающий интерес и, к сожалению, по-разному трактуемый с разных сторон границы».

«Поэтому руководителей правительств (стран ЕАЭС. — RT) эта тема интересовала, и я подробно довёл информацию о реально складывающейся ситуации», — отметил он. 

Ранее сообщалось, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор.

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