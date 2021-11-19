Санду заявила о необходимости проверки «Молдовагаза» Счётной палатой

Президент Молдавии Майя Санду в ходе пресс-конференции заявила о необходимости проверки «Молдовагаза» Счётной палатой.

«Я считаю, что нужна проверка «Молдовагаза» Счётной палатой. Возможно, потребуются изменения в законах. Но необходимо провести проверку за весь период деятельности компании из-за подозрений в злоупотреблениях», — цитирует ТАСС Санду.

По её словам, «Счётная палата не могла получить туда доступ более 20 лет и даже после внесения соответствующих поправок в законы в 2016 году».

«Все мы читали публикации журналистов-расследователей, которые писали о злоупотреблениях и необоснованных расходах», — заявила президент.

Ранее сообщалось, что Санду считает, что Кишинёв не стал бы так скоро заключать контракт с российской компанией «Газпром», если бы не рост цен на газ на мировом рынке.