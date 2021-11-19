Санду заявила о необходимости проверки «Молдовагаза» Счётной палатой

Короткая ссылка
Президент Молдавии Майя Санду в ходе пресс-конференции заявила о необходимости проверки «Молдовагаза» Счётной палатой.
Санду заявила о необходимости проверки «Молдовагаза» Счётной палатой
  • AP

«Я считаю, что нужна проверка «Молдовагаза» Счётной палатой. Возможно, потребуются изменения в законах. Но необходимо провести проверку за весь период деятельности компании из-за подозрений в злоупотреблениях», — цитирует ТАСС Санду.

По её словам, «Счётная палата не могла получить туда доступ более 20 лет и даже после внесения соответствующих поправок в законы в 2016 году».

«Все мы читали публикации журналистов-расследователей, которые писали о злоупотреблениях и необоснованных расходах», — заявила президент.

Ранее сообщалось, что Санду считает, что Кишинёв не стал бы так скоро заключать контракт с российской компанией «Газпром», если бы не рост цен на газ на мировом рынке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить