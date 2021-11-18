Президент Молдавии связала подписание контракта с «Газпромом» с ростом цен на газ

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Президент Молдавии Майя Санду считает, что Кишинёв не стал бы так скоро заключать контракт с российской компанией «Газпром», если бы не рост цен на газ на мировом рынке.
Президент Молдавии связала подписание контракта с «Газпромом» с ростом цен на газ
  • AFP
  • © Bernd von Jutrczenka / dpa

«Эти переговоры были бы совсем другими, если бы цены на газ в мире не были такими высокими, не было бы давления на правительство, не было бы спешки с подписанием контракта с «Газпромом», — приводит РИА Новости её заявление в эфире телеканала Jurnal TV.

По словам Санду, молдавские власти были удивлены, когда в конце сентября узнали, что соглашение с «Газпромом» не продлено.

Ранее молдавский президент заявила, что о возможности визита в Москву на данный момент говорить преждевременно.

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