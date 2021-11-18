Президент Молдавии связала подписание контракта с «Газпромом» с ростом цен на газ
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- © Bernd von Jutrczenka / dpa
«Эти переговоры были бы совсем другими, если бы цены на газ в мире не были такими высокими, не было бы давления на правительство, не было бы спешки с подписанием контракта с «Газпромом», — приводит РИА Новости её заявление в эфире телеканала Jurnal TV.
По словам Санду, молдавские власти были удивлены, когда в конце сентября узнали, что соглашение с «Газпромом» не продлено.
Ранее молдавский президент заявила, что о возможности визита в Москву на данный момент говорить преждевременно.