Санду считает преждевременным говорить о возможности её визита в Москву

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Президент Молдавии Майя Санду считает преждевременным говорить о возможности своего визита в Москву — такое мнение она выразила в эфире JurnalTV.
Санду считает преждевременным говорить о возможности её визита в Москву
  • Reuters

«Пока преждевременно говорить о визите в Москву или приглашении господина Путина в Кишинёв», — цитирует Санду Интерфакс.

По её словам, Молдавия начала диалог с Российской Федерацией «по разным темам».

«В конце ноября запланировано заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Там будет обсуждаться много вопросов нашей общей повестки», — отметила президент.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров опроверг утверждения западных стран о давлении российской стороны на Молдавию в ситуации с газом.

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