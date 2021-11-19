В Армении сообщили о гибели шести военнослужащих в ходе боёв с ВС Азербайджана 16 ноября

В Ереване подтвердили гибель шести военнослужащих в ходе боестолкновений 16 ноября с ВС Азербайджана.

«В ходе боёв 16 ноября, последовавших за атакой ВС Азербайджана на восточном направлении Республики Армения, армянская сторона потеряла шесть человек», — говорится в заявлении Минобороны республики.

В Кремле ранее выразили обеспокоенность возобновлением боевых действий на границе Армении и Азербайджана.

В Минобороны Армении отметили, что по состоянию на утро 19 ноября ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильна.