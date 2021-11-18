В Узбекистане заявили о беспрецедентно высоком уровне сотрудничества с Россией

Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов на открытии переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым высказался об отношениях двух стран.

«Благодаря усилиям наших лидеров связи между нашими странами сегодня достигли, с уверенностью можно сказать, беспрецедентно высокого уровня по всем без исключения направлениям нашего сотрудничества. Мы уверены, что предстоящий визит (президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Москву. — RT) позволит определить новые направления и конкретные задачи в различных областях взаимодействия. Узбекской и российской сторонами проведена работа по подготовке договорно-правовой базы визита», — цитирует ТАСС Камилова.

Он добавил, что «сформирован солидный пакет документов, и многие из них уже фактически подписаны».

Ранее сообщалось, что секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провёл рабочую встречу с секретарём СБ при президенте Узбекистана Виктором Махмудовым.