В Узбекистане заявили о беспрецедентно высоком уровне сотрудничества с Россией
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«Благодаря усилиям наших лидеров связи между нашими странами сегодня достигли, с уверенностью можно сказать, беспрецедентно высокого уровня по всем без исключения направлениям нашего сотрудничества. Мы уверены, что предстоящий визит (президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Москву. — RT) позволит определить новые направления и конкретные задачи в различных областях взаимодействия. Узбекской и российской сторонами проведена работа по подготовке договорно-правовой базы визита», — цитирует ТАСС Камилова.
Он добавил, что «сформирован солидный пакет документов, и многие из них уже фактически подписаны».
Ранее сообщалось, что секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провёл рабочую встречу с секретарём СБ при президенте Узбекистана Виктором Махмудовым.