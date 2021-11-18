Минобороны Узбекистана и Белоруссии подписали соглашение о сотрудничестве

Министерства обороны Узбекистана и Белоруссии подписали соглашение о сотрудничестве в военной сфере на 2022 год.

Об этом сообщает пресс-служба узбекистанского ведомства.

Отмечается, что соглашение было подписано по итогам переговоров 18 ноября министра обороны Узбекистана Баходыра Курбанова и главы Минобороны Белоруссии Виктора Хренина.

«По итогам встречи подписано соглашение между двумя оборонными ведомствами по сотрудничеству в военной сфере на 2022 год», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Ранее российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Россия и Белоруссия подготовили новую Военную доктрину Союзного государства, она будет утверждена в ближайшее время.