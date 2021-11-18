В Минске заявили о росте интенсивности полётов разведывательной и боевой авиации НАТО

Начальник зенитных ракетных войск — начальник управления зенитных ракетных войск командования ВВС и войск ПВО полковник Сергей Фролов сообщил, что в настоящее время «средствами радиотехнической и радиолокационной разведки фиксируется постоянное увеличение интенсивности полётов разведывательной и боевой авиации стран — членов НАТО вдоль государственной границы Республики Беларусь, в том числе и в воздушном пространстве Украины».

«Так, за последнее время общее количество полётов увеличилось практически в два раза, в том числе количество полётов разведывательной авиации. При этом необходимо отметить, что количество привлекаемой авиации ВВС США увеличилось в 1,5 раза», — цитирует Фролова БЕЛТА.

Также, по его словам, продолжается активное использование беспилотной разведывательной авиации.

Он сообщил, что «минимальное удаление маршрутов полётов от государственной границы с Беларусью составляет 15—20 км».

«Данные факты подтверждают наращивание военной деятельности у наших границ и свидетельствуют о дальнейшей эскалации обстановки вокруг Республики Беларусь», — добавил Фролов.

Ранее представитель канцелярии польского президента, отвечающий за международную проблематику, Якуб Кумох заявил, что польские власти рассматривают предложения союзников по НАТО о помощи на белорусско-польской границе в связи с миграционным кризисом.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что намерения Польши подключить НАТО к решению миграционного кризиса на границе с Белоруссией провокационны и опасны, могут привести к эскалации.