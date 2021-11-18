В Минске заявили о росте интенсивности полётов разведывательной и боевой авиации НАТО

Короткая ссылка
Начальник зенитных ракетных войск — начальник управления зенитных ракетных войск командования ВВС и войск ПВО полковник Сергей Фролов сообщил, что в настоящее время «средствами радиотехнической и радиолокационной разведки фиксируется постоянное увеличение интенсивности полётов разведывательной и боевой авиации стран — членов НАТО вдоль государственной границы Республики Беларусь, в том числе и в воздушном пространстве Украины».
В Минске заявили о росте интенсивности полётов разведывательной и боевой авиации НАТО
  • AP

«Так, за последнее время общее количество полётов увеличилось практически в два раза, в том числе количество полётов разведывательной авиации. При этом необходимо отметить, что количество привлекаемой авиации ВВС США увеличилось в 1,5 раза», — цитирует Фролова БЕЛТА.

Также, по его словам, продолжается активное использование беспилотной разведывательной авиации.

Он сообщил, что «минимальное удаление маршрутов полётов от государственной границы с Беларусью составляет 15—20 км».

«Данные факты подтверждают наращивание военной деятельности у наших границ и свидетельствуют о дальнейшей эскалации обстановки вокруг Республики Беларусь», — добавил Фролов.

Ранее представитель канцелярии польского президента, отвечающий за международную проблематику, Якуб Кумох заявил, что польские власти рассматривают предложения союзников по НАТО о помощи на белорусско-польской границе в связи с миграционным кризисом.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что намерения Польши подключить НАТО к решению миграционного кризиса на границе с Белоруссией провокационны и опасны, могут привести к эскалации. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить