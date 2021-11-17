В МИД России прокомментировали планы Польши подключить НАТО к решению ситуации на границе

Намерения Польши подключить НАТО к решению миграционного кризиса на границе с Белоруссией провокационны и опасны, могут привести к эскалации. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Что касается призывов Польши к НАТО принять участие в разрешении кризиса на белорусско-польской границе, вообще-то это провокационно и весьма опасно», — сказала Захарова.

По её словам, это может привести к «ненужной эскалации ситуации».

Ранее представитель канцелярии польского президента, отвечающий за международную проблематику, Якуб Кумох заявил, что польские власти рассматривают предложения союзников по НАТО о помощи на белорусско-польской границе в связи с миграционным кризисом.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что британские военные окажут помощь Польше в укреплении заграждений на границе с Белоруссией.