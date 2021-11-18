Погранохрана Польши: мигранты пытались пересечь границу на лодке

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Находящиеся на белорусской территории мигранты предприняли попытку пересечь проходящую по реке Буг границу Польши на лодке.
Погранохрана Польши: мигранты пытались пересечь границу на лодке
  • AP

Об этом заявил пресс-секретарь Надбужаньского отделения пограничной охраны Дариуш Сеницкий.

«Патрулирующие границу солдаты заметили трёх человек в лодке на пограничной реке Буг. На белорусской стороне на берегу солдаты заметили группу людей, которые прятались в кустах», — цитирует его польское агентство PAP.

Заметив солдат, находящиеся в лодке повернули к белорусскому берегу.

Ранее сообщалось, что в ночь с 17 на 18 ноября при попытке пересечения границы между Польшей и Белоруссией польские службы задержали около сотни мигрантов.

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