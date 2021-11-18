Погранохрана Польши: мигранты пытались пересечь границу на лодке
- AP
Об этом заявил пресс-секретарь Надбужаньского отделения пограничной охраны Дариуш Сеницкий.
«Патрулирующие границу солдаты заметили трёх человек в лодке на пограничной реке Буг. На белорусской стороне на берегу солдаты заметили группу людей, которые прятались в кустах», — цитирует его польское агентство PAP.
Заметив солдат, находящиеся в лодке повернули к белорусскому берегу.
Ранее сообщалось, что в ночь с 17 на 18 ноября при попытке пересечения границы между Польшей и Белоруссией польские службы задержали около сотни мигрантов.