Юрист прокомментировал возможность блокировки The Insider

За неисполнение требований Роскомнадзора предусмотрена административная ответственность в виде штрафа, однако за систематическое неисполнение суд может принять решение о блокировке сайта. Об этом рассказал в беседе с RT руководитель по уголовной практике правового центра «Человек и Закон» Дмитрий Панфилов.

По словам адвоката, решение о внесении The Insider* в чёрный список может быть принято судом на основании регулярности неисполнения требований ведомства — в данном случае порядка маркировки.

«Роскомнадзор на своей официальной странице разъясняет, что несоблюдение СМИ-иноагентом формы и порядка маркировки влечёт за собой административную ответственность, установленную статьёй 19.34.1 КоАП России. До настоящего момента руководство СМИ-иноагента не исполнило требований ведомства», — пояснил Панфилов.

17 ноября на официальном ресурсе Таганского районного суда города Москвы были размещены сведения о рассмотрении административного дела в отношении The Insider SIA.

23 июля 2021 года Минюст России включил в список СМИ-иноагентов юрлицо The Insider SIA, формально являющееся администратором сайта The Insider.

Согласно данным реестра юрлиц Латвии, им на 100% владеет журналист-расследователь Роман Доброхотов, который сейчас также находится в Латвии.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 23.07.2021.