Патрушев провёл рабочую встречу с госсекретарём Совбеза Белоруссии

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провёл рабочую встречу с госсекретарём СБ Белоруссии Александром Вольфовичем. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Совбеза России.
Патрушев провёл рабочую встречу с госсекретарём Совбеза Белоруссии
  • РИА Новости

«В Москве секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев провёл рабочую встречу с государственным секретарём Совета безопасности Республики Беларусь Александром Вольфовичем», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны обсудили «вопросы реализации ряда отраслевых программ, а также важнейших документов Союзного государства в сфере безопасности, включая Военную доктрину и Концепцию миграционной политики».

Также сообщается, что стороны подписали план сотрудничества между аппаратом СБ России и Государственным секретариатом Совбеза Белоруссии на 2022—2023 годы, в котором отдельное внимание уделено взаимодействию в области стратегического планирования.

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудили ситуацию на белорусско-польской границе.

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