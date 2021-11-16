Путин и Лукашенко обсудили ситуацию на белорусско-польской границе
- РИА Новости
Об этом информирует БЕЛТА.
Как сообщает агентство, «в ходе разговора лидеры стран прежде всего обсудили ситуацию на белорусско-польской границе и совместные действия по обороне границ Союзного государства».
Также президенты обсудили ситуацию на Украине.
Ранее Лукашенко и временно исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили миграционный кризис.
10 ноября Путин в разговоре с Меркель предложил наладить обсуждение проблемы миграционного кризиса в контактах стран — членов Евросоюза с Белоруссией.