Путин и Лукашенко обсудили ситуацию на белорусско-польской границе

Российский лидер Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудили ситуацию на белорусско-польской границе.

Об этом информирует БЕЛТА.

Как сообщает агентство, «в ходе разговора лидеры стран прежде всего обсудили ситуацию на белорусско-польской границе и совместные действия по обороне границ Союзного государства».

Также президенты обсудили ситуацию на Украине.

Ранее Лукашенко и временно исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили миграционный кризис.

10 ноября Путин в разговоре с Меркель предложил наладить обсуждение проблемы миграционного кризиса в контактах стран — членов Евросоюза с Белоруссией.