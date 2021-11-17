Песков отметил важность установления контактов Белоруссии и ЕС по ситуации с мигрантами

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил важность установления прямых контактов между властями Белоруссии и ЕС по ситуации на белорусско-польской границе.
Песков отметил важность установления контактов Белоруссии и ЕС по ситуации с мигрантами
  • Reuters

«Собственно, как раз и состоялся обмен мнениями по возможным путям решения. И очень важно, что напрямую установлен контакт между представителями ЕС и руководством Белоруссии», — заявил Песков.

Он подчеркнул, что «это очень важно, собственно, этому как раз были контакты посвящены».

«Но, конечно, всё, что можно было сообщить по этой теме, было сообщено и с белорусской стороны, и нами по результатам разговора», — добавил пресс-секретарь.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко и временно исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили миграционный кризис.

10 ноября президент России Владимир Путин в разговоре с Меркель предложил наладить обсуждение проблемы миграционного кризиса в контактах стран — членов Евросоюза с Белоруссией.

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