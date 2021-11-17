В Казахстане расследуют дело о незаконном лишении свободы гражданина России

Короткая ссылка
Полиция Казахстана начала расследование дела о незаконном лишении свободы гражданина России, который, как он сам утверждает, в течение 20 лет находился в трудовом рабстве в Карагандинской области.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на областной департамент полиции.

«В ходе мониторинга социальных сетей сотрудники управления криминальной полиции Карагандинской области выявили видео, где мужчина сообщил, что его незаконно удерживают на одной из зимовок в Карагандинской области. По данному факту начато досудебное расследование по ст. 126 Уголовного кодекса («Незаконное лишение свободы»)», — отметили в ведомстве.

По данным правоохранительных органов, 44-летний уроженец Ярославской области Алексей Котов заявил в видео, опубликованном в соцсетях, что был в трудовом рабстве и в настоящий момент ищет родственников, чтобы они ему помогли. Мужчина в ролике также называет место зимовки, где сейчас находится, и имя её владельца.

«В настоящее время подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия», — сообщил замначальника Департамента полиции Карагандинской области Абиль Абильдин.

Ранее Московский суд приговорил жительницу Тюмени Татьяну Карпикову к пяти годам лишения свободы за продажу несовершеннолетней дочери в сексуальное рабство.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить