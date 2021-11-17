В Казахстане расследуют дело о незаконном лишении свободы гражданина России

Полиция Казахстана начала расследование дела о незаконном лишении свободы гражданина России, который, как он сам утверждает, в течение 20 лет находился в трудовом рабстве в Карагандинской области.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на областной департамент полиции.

«В ходе мониторинга социальных сетей сотрудники управления криминальной полиции Карагандинской области выявили видео, где мужчина сообщил, что его незаконно удерживают на одной из зимовок в Карагандинской области. По данному факту начато досудебное расследование по ст. 126 Уголовного кодекса («Незаконное лишение свободы»)», — отметили в ведомстве.

По данным правоохранительных органов, 44-летний уроженец Ярославской области Алексей Котов заявил в видео, опубликованном в соцсетях, что был в трудовом рабстве и в настоящий момент ищет родственников, чтобы они ему помогли. Мужчина в ролике также называет место зимовки, где сейчас находится, и имя её владельца.

«В настоящее время подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия», — сообщил замначальника Департамента полиции Карагандинской области Абиль Абильдин.

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