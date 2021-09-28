Жительницу Тюмени приговорили к пяти годам за продажу дочери в сексуальное рабство

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Московский суд приговорил жительницу Тюмени Татьяну Карпикову к пяти годам лишения свободы за продажу несовершеннолетней дочери в сексуальное рабство.
Жительницу Тюмени приговорили к пяти годам за продажу дочери в сексуальное рабство
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

В ноябре 2020 года женщина разместила в интернете объявление о продаже малолетней дочери в сексуальное рабство за 1 млн рублей. Позднее она приехала в Москву для того, чтобы выполнить сделку. Карпикову задержали после получения денег и передачи ребёнка покупателю.

«Приговором Тимирязевского районного суда г. Москвы от 28 сентября Карпикова Татьяна Анатольевна признана виновной... Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием наказания в колонии общего режима», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы суда.

В 2019 году московская полиция пресекла попытку продажи младенца за 1 млн рублей: 23-летняя гражданка Киргизии, постоянно проживающая в Уфе, попыталась выручить деньги за своего ребёнка в столице.

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