Жительницу Тюмени приговорили к пяти годам за продажу дочери в сексуальное рабство

Московский суд приговорил жительницу Тюмени Татьяну Карпикову к пяти годам лишения свободы за продажу несовершеннолетней дочери в сексуальное рабство.

В ноябре 2020 года женщина разместила в интернете объявление о продаже малолетней дочери в сексуальное рабство за 1 млн рублей. Позднее она приехала в Москву для того, чтобы выполнить сделку. Карпикову задержали после получения денег и передачи ребёнка покупателю.

«Приговором Тимирязевского районного суда г. Москвы от 28 сентября Карпикова Татьяна Анатольевна признана виновной... Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием наказания в колонии общего режима», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы суда.

В 2019 году московская полиция пресекла попытку продажи младенца за 1 млн рублей: 23-летняя гражданка Киргизии, постоянно проживающая в Уфе, попыталась выручить деньги за своего ребёнка в столице.