В Кремле рассказали о разговоре Путина с Лукашенко

В Кремле рассказали о разговоре российского лидера Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

«Продолжен обмен мнениями по миграционному кризису на границах Белоруссии со странами Евросоюза — с учётом прошедшей накануне беседы Александра Лукашенко по телефону с исполняющей обязанности федерального канцлера Германии Ангелой Меркель», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Ранее Лукашенко и временно исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили миграционный кризис.

10 ноября Путин в разговоре с Меркель предложил наладить обсуждение проблемы миграционного кризиса в контактах стран — членов Евросоюза с Белоруссией.