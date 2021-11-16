В Кремле рассказали о разговоре Путина с Лукашенко
- РИА Новости
«Продолжен обмен мнениями по миграционному кризису на границах Белоруссии со странами Евросоюза — с учётом прошедшей накануне беседы Александра Лукашенко по телефону с исполняющей обязанности федерального канцлера Германии Ангелой Меркель», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.
Ранее Лукашенко и временно исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили миграционный кризис.
10 ноября Путин в разговоре с Меркель предложил наладить обсуждение проблемы миграционного кризиса в контактах стран — членов Евросоюза с Белоруссией.