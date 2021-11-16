В Кремле рассказали о разговоре Путина с Лукашенко

Короткая ссылка
В Кремле рассказали о разговоре российского лидера Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
В Кремле рассказали о разговоре Путина с Лукашенко
  • РИА Новости

«Продолжен обмен мнениями по миграционному кризису на границах Белоруссии со странами Евросоюза — с учётом прошедшей накануне беседы Александра Лукашенко по телефону с исполняющей обязанности федерального канцлера Германии Ангелой Меркель», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Ранее Лукашенко и временно исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили миграционный кризис.

10 ноября Путин в разговоре с Меркель предложил наладить обсуждение проблемы миграционного кризиса в контактах стран — членов Евросоюза с Белоруссией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить